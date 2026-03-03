Der sehr begehrte Analogue Pocket kehrt in die Regale zurück

HQ

Wenn es um Retro-Hardware geht, schlägt niemand Analog. Sie stellen stilvolle Geräte mit FPGA-Technologie her, die es ihnen ermöglicht, alle Spiele ohne Probleme oder Verzögerungen auszuführen. Es ist wie auf den Originalkonsolen zu spielen – nur besser, denn es gibt auch moderne Lösungen.

Unter anderem haben sie den Mega SG (Mega Drive) und Super Nt (Super Nintendo) herausgebracht, die beide schon lange ausverkauft sind und nun nur noch auf Secondhand-Seiten wie eBay zu überhöhten Preisen erhältlich sind. Sie haben kürzlich auch die Analogue 3D vorgestellt, eine Nintendo 64-Konsole, erneut mit perfekten Funktionen.

Sie verfügen jedoch auch über Analogue Pocket, ein Gerät, das jede Game Boy-Cartridge abspielen kann, und mit Hilfe von Adaptern eine Vielzahl weiterer tragbarer Optionen:

"Ein tragbarer Handheld mit mehreren Videospielsystemen. Eine digitale Audio-Workstation mit eingebautem Synthesizer und Sequenzer. Eine Hommage an tragbare Spiele. Aus der Verpackung ist Pocket mit der 2.780+ Game Boy, Game Boy Color und Game Boy Advance Spielkartensammlung kompatibel. Pocket funktioniert auch mit Cartridge-Adaptern für andere Handheld-Systeme. Wie Game Gear. Neo Geo Taschenfarbe. TurboGrafx-16. Atari Lynx und mehr. Komplett entwickelt in *zwei FPGAs. Keine Nachahmung."

Leider ist auch dieser ausverkauft. Aber jetzt hat Analogue über Instagram angekündigt, dass es ab morgen – dem 4. März – wieder in den Verkauf gehen wird. Wenn Sie Ihre bestehende Bibliothek an mobilen Titeln durchspielen wollten und keine absurd hohen Preise auf eBay zahlen möchten, sichern Sie sich Ihr Exemplar unbedingt direkt unter diesem Link.

Leider wurde der Preis aufgrund der jüngsten Tarifankündigungen auf "239,99 $" erhöht, aber es liegt immer noch weniger als die Hälfte dessen, was die gleichen Konsolen bei eBay kosten. Die Anzahl der Händler, die man kaufen kann, ist auf zwei begrenzt, um Scalper zu stoppen.

Gönnen Sie sich das?