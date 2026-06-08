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Am 14. Juni wird die Schweizer Bevölkerung zu den Wahlurnen aufgerufen, um in einem Referendum über die Begrenzung der Bevölkerung im Land auf 10 Millionen Menschen abzustimmen und damit den Zustrom von Einwanderern, die dort wohnen wollen, einzuschränken. Die Abstimmung wurde von der konservativen, rechtsgerichteten Schweizerischen Volkspartei (SVP) organisiert, die steigende Mieten, einen angeblichen Anstieg der Kriminalität und die Überfüllung des Verkehrssystems anführte.

Die Maßnahme spaltet die Bevölkerung des Landes wirklich, wobei Umfragen derzeit 47 % dafür und 52 % dagegen zeigen. "Die Schweiz ist ein kleines Land mit begrenztem Territorium und hat in den letzten Jahren das höchste Bevölkerungswachstum verzeichnet", sagte der SVP-Abgeordnete Yvan Pahud gegenüber Reuters.

Andererseits sind die Ökonomen und Wirtschaftsführer des Landes tief besorgt, dass die Maßnahme genehmigt werden könnte, da sie eine wirtschaftliche Katastrophe vorhersehen. Rudolf Minsch, Chefökonom der Wirtschaftsvereinigung Economiesuisse, erklärte, dass die Obergrenze ein "populistischer Versuch" sei, komplexe Probleme mit einer künstlichen und vereinfachten Grenze zu lösen.

Mit einer Obergrenze von 10 Millionen Einwohnern wäre die Schweiz gezwungen, internationale Abkommen zu kündigen, die das Bevölkerungswachstum fördern, darunter das Abkommen mit der EU, das den freien Personenverkehr erlaubt – eine Bedingung des komplexen Netzwerks von Schweizer Abkommen mit Brüssel, die dem Land Zugang zum europäischen Binnenmarkt gewähren. Claude Maurer, Chefökonom bei BAK Economics, einem Forschungsinstitut, erklärte, dass das Schweizer Wirtschaftswachstum zwischen 2028 und 2045 um 7,1 % niedriger wäre, falls Bern seine bilateralen Abkommen aufgeben würde, was einem Verlust von 685 Milliarden Schweizer Franken (867 Milliarden Dollar) entspricht.