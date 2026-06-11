Der schwedische Kaffeeriese übernimmt Circle K in Europa

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Wenn Sie regelmäßig in Circle K vorbeischauen, um Ihr Auto aufzuladen, auf die Toilette zu gehen oder vielleicht einen Hotdog und einen Kaffee zu holen, können Sie in Zukunft mit einem nordischeren Charakter rechnen. Eine Pressemitteilung hat nun bekannt gegeben, dass das schwedische Unternehmen Löfbergs der offizielle Kaffeelieferant der Convenience & Fuel Chain in 12 europäischen Ländern werden wird (darunter die nordische Region, Polen, Deutschland, Benelux und die gesamte Ostseeregion).

Löfbergs ist eine privat geführte, familiengeführte Kaffeerösterei mit einer 120-jährigen Geschichte, die seit langem eine der beliebtesten Kaffeemarken Schwedens ist und zugleich der meistexportierte Kaffee des Landes. Die fünf nordischen Länder sind die größten Kaffeetrinker der Welt, daher hat Circle K einen recht erfahrenen Partner ausgewählt, und Alison Lynch, europäische Direktorin für Kaffee und Dispensierte Getränke bei Circle K, kommentiert:

"Kaffee ist ein zentraler Bestandteil des Angebots von Circle K, und in den nächsten drei Jahren werden wir gemeinsam mit Löfbergs weiterhin in unsere europäische Kaffeeplattform investieren und diese weiterentwickeln, die über eine starke Expertise in Geschmack, Qualität, Nachhaltigkeit und Innovation verfügt. Unser Ziel ist es, ein einfaches, modernes und konsistentes Kaffeeerlebnis zu bieten, das den Kundenerwartungen entspricht und im Laufe der Zeit Vertrauen aufbaut."

Neben der Qualität des Kaffees ist Löfbergs' Engagement für Nachhaltigkeit ein Hauptgrund, warum Sie schwedische Löfbergs im Circle K in Europa mindestens die nächsten drei Jahre genießen können.