Der schwedische Entwickler Bloom & Gloom kündigt das gemütliche Studio Ghibli -inspirierte Abenteuer Into the Wind an

Im Rahmen der PC Gaming Show trat der schwedische Indie-Entwickler Bloom & Gloom auf, um seinen kommenden und neu angekündigten Titel Into the Wind vorzustellen. Dies ist ein gemütliches Abenteuerprojekt, das von den Werken von Studio Ghibli inspiriert ist und die Spieler dazu auffordert, ein sonniges, mediterran ähnliches Gebiet namens Adriatische Inseln von Santa Rosa zu erkunden – während sie gleichzeitig eine Lieferfirma betreiben.

Im Kern des Spiels steht eine Geschichte, die folgendermaßen beschrieben wird: "In der von Studio Ghibli inspirierten Welt von Into The Wind erben die Spieler die Lieferfirma ihres Onkels Umberto, während sie versuchen, das Rätsel um sein Verschwinden zu lösen. Unterwegs freunden sie sich mit den farbenfrohen Bewohnern der Insel an, individualisieren ihr Fahrrad und Zuhause, kämpfen gegen wilden Luftpiraten und entdecken die Freiheit des Lebens zwischen den Wolken in einem herzlichen Abenteuer, inspiriert von der Freude der Reise selbst."

Indem man Liefermechaniken kombiniert, bei der man das Gewicht der Pakete und den Kraftstoffverbrauch berücksichtigen muss, sowie wie Wetter, Wind und Geländeveränderungen eine Rolle spielen, bietet Into the Wind ein einzigartiges Fortbewegungswerkzeug in Form eines fliegenden Motorrads. Es ist so gestaltet, dass das Umfahren auf den vertikalen und abwechslungsreichen Inseln leichter wird, auch wenn der Transport von Paketen in diesem Land nicht immer einfach ist.

Über das, was sie mit Into the Wind erreichen wollen, erklärt Spieldirektor Robin Hjelte: "Es ist kein Geheimnis, dass wir Fans von Miyazaki und Studio Ghibli sind. Besonders Porco Rosso hat mich tief berührt, und ich wollte ein Spiel darüber machen, unter freiheitsliebenden Idioten in einer romantischen Umgebung in der Adria zu fliegen. Into the Wind ist unser Liebesbrief an all das und noch mehr, das für uns wirklich bedeutungsvoll war: Anime, Spiele, Filme, Sommerabende in der untergehenden Sonne. Es ist ein Spiel über Schwung, Flug und großartiges Spielgefühl, aber auch darum, sich einfach in die kleinen Momente dieser Welt und ihrer Geschichten einzutauchen. Wir können es kaum erwarten, dass du in den Himmel von Santa Rosa steigst!"

Obwohl es noch kein Veröffentlichungsdatum für Into the Wind gibt, wissen wir, dass das Spiel über Steam für den PC erscheinen wird und dass es zuerst in Form eines Early-Access-Projekts erscheinen wird. Sieh dir unten den Ankündigungstrailer und einige frühe Screenshots an.