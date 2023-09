Der Schriftstellerstreik wird bald enden

HQ

So viele Filme und Fernsehsendungen wurden wegen der beiden riesigen Streiks, die Hollywood in den letzten Monaten in die Knie gezwungen haben, auf Eis gelegt, verzögert und sogar abgesagt, und einige spekulierten, dass dies bis 2024 so weitergehen würde. Glücklicherweise scheint das nicht der Fall zu sein.

Die Writers Guild of America gibt bekannt , dass sie eine vorläufige Einigung über die Unterzeichnung eines neuen MBA erzielt haben, nachdem die meisten ihrer Forderungen erfüllt wurden. Alles, was noch übrig bleibt, ist, dass der Vertrag abgeschlossen wird und die Mitglieder der Gilde darüber abstimmen, also hört es sich so an, als würden die Leute, die unsere Lieblingsfilme und -serien schreiben, ziemlich bald wieder an die Arbeit gehen.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass dies nicht bedeutet, dass die Produktion all dieser Projekte wieder aufgenommen wird, da der Schauspielerstreik immer noch sehr wirksam ist, aber zumindest können die Autoren die Planung der zweiten Staffel von The Last of Us abschließen, Amazon kann Staffel 4 von The Boys veröffentlichen und vieles mehr.