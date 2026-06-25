Der schottische Radfahrer Oscar Onley, Vierter bei der Tour de France 2025, zieht sich mit "schwerer Schulterverletzung" zurück

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Der 23-jährige schottische Radfahrer Oscar Onley hat sich wegen eines Sturzes während der Tour Auvergne-Rhône AlpeS in der sechsten Etappe am 12. Juni von der Tour de France 2026 zurückgezogen. Sein Team, Netcompany INEOS, zu dem er dieses Jahr gestoßen ist, teilte mit, er habe sich "eine erhebliche Schulterverletzung" zugezogen und befindet sich in der Rehabilitation, wobei er ermutigende Fortschritte macht.

Onley belegte im vergangenen Jahr mit Team Picnic-PostNL den vierten Gesamtrang bei der Tour de France. "Ich bin enttäuscht, dass ich dieses Jahr nicht für die Tour de France antreten kann. Mein Fokus liegt jetzt darauf, mich zu erholen und meine Schulter in einen guten Zustand zu bringen, aber ich bin wirklich motiviert, aus dieser Saison etwas zu machen", sagte der Schotte.

Während der Tour Auvergne-Rhône Alpe überquerte er bei einem Bergabstieg die Sicherheitsbarriere und hätte einen schwereren oder tödlichen Sturz erleiden können, wenn er nicht einen Baum getroffen hätte, der seinen Sturz verhinderte. Onley schaffte es sogar, das Rennen des Tages zu beenden, zog sich jedoch mit einer verrutschten Schulter zurück und meldete sich als Sieger zurück, startete jedoch am nächsten Tag nicht mehr, insbesondere wegen einer Schulterverletzung.

In diesem Jahr gewann Onley eine Etappe bei Paris-Nice und wurde Vierter in der Gesamtwertung in Volta ao Algarve.