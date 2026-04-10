Der schottische Golfer Robert MacIntyre riskiert disziplinarische Maßnahmen wegen eines Zusammenbruchs bei den Masters of Augusta

HQ

Der schottische Golfer Robert MacIntyre, der auf Platz acht der PGA Tour rangiert, wurde für sein respektloses Verhalten kritisiert, da er während seiner Schwierigkeiten beim Augusta National den Mittelfinger in die Kamera zeigte, den Ball immer wieder in den Teich schickte und einen vierfachen Bogey machte, der ihn an den unteren Platz der Rangliste brachte und nach dem ersten Tag mit 8+ endete.

Er wurde außerdem gesehen, wie er frustriert mit dem Schläger den Golfplatz zuschlug, was dazu führte, dass viele Nutzer in den sozialen Medien ihn verspotteten und auch die Einstellung des 29-Jährigen kritisierten.

MacIntyre weigerte sich gestern, mit den Medien zu sprechen, und laut BBC könnte er wegen mangelnder Manieren disziplinarische Maßnahmen erhalten, da Masters-Organisatoren Berichten zufolge für ihre strengen Verhaltensregeln bekannt sind. Der Schotte war Anfang dieses Jahres sogar auf Platz fünf in der PGA-Rangliste und belegte den vierten Platz bei der Players Championship.