Der Schöpfer von Xbox glaubt, dass sich das Konsolenkonzept in Zukunft ändern könnte

Nächstes Jahr werden die Xbox-Konsolen 25 Jahre alt, und es ist lange her, dass die Marke gegründet wurde und darum kämpfte, ihren Platz am Tisch zwischen Nintendo, Sega und Sony einzunehmen. Damals gaben sich Microsoft und die Marke viel Mühe mit der Einstellung, und in einem Interview mit dem Podcast My Perfect Console wurde Xbox-Schöpfer Seamus Blackley gefragt, ob er glaubt, dass dieser Geist auch heute noch bei der Marke ist (transkribiert von Pure Xbox):

"Nein, aber das soll es auch nicht. Die heutige Xbox ist ein Gebäude, das einen stabilen, guten Geschäftsort darstellen soll, an dem Sie Ihre neuen Inhalte platzieren können. Wenn Sie also eine solche Plattform betreiben, versuchen Sie, die Leute, die Inhalte veröffentlichen werden, davon zu überzeugen, dass Sie der richtige Ort dafür sind. Das bedeutet, ihnen ein Gefühl der Sicherheit zu geben und ihnen das Gefühl zu geben, dass die Risiken, die sie eingehen, alle kreativ und nicht geschäftlich sind. Und Phil [Spencer] macht das gut. Es ist eine schwierige Balance."

In dem Interview verrät Blackley auch, dass er glaubt, dass es große Veränderungen in der Konsolenwelt geben wird, einschließlich Nintendo und Sony:

"Es gibt eine Menge Spieler da draußen und Fans, die eine Menge unfairen Mist über Xbox, PlayStation und Nintendo sagen - obwohl Nintendo diesen Schutz gegen zu harte Kritik zu haben scheint - aber ich versichere Ihnen, dass die meisten Leute, die bei Nintendo arbeiten, irgendwann bei Xbox oder PlayStation gearbeitet haben, es sind die gleichen Jungs.

Aber ich denke, sie machen einen guten Job. Ich glaube wirklich, dass sie einen guten Job machen. Und weißt du, es kommt eine Veränderung - Phil wird nicht für immer da sein... Ich denke, die größere Frage ist, was wird aus dem hardwarebasierten Konsolenmodell? Geht es weiter, geht es zurück, nimmt es zu, gibt es mehr lokales Computing, wird es in Zukunft nur noch Remote-Computing geben?"

Es besteht kein Zweifel, dass Phil Spencer nicht ewig bei Xbox Game Studios sein wird, und wir können nur spekulieren, was die Konsequenzen sein werden. Wie siehst du die Zukunft der Konsolen in einer Zeit, in der der PC für die Konsolenhersteller immer wichtiger wird?