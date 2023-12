Der Schöpfer von Waluigi zeigt den ausrangierten Charakter "Walpeach"

HQ

Wenn Sie in den letzten 30 Jahren nicht unter einem Felsen gelebt haben, wissen Sie, dass Nintendos geliebtes Maskottchen Mario sein böses, gieriges Gegenstück in Wario hat, wobei das w nicht in erster Linie ein auf dem Kopf stehendes m ist, sondern sich auf das japanische Adjektiv für schlecht bezieht. Seit der Einführung von Wario hat Nintendo auch Luigis Gegenstück Waluigi eingeführt, und darüber hinaus gab es auch Pläne für einen "bösen Pfirsich" - Walpeach.

Waluigis Schöpfer Fumihide Aoki, bekannt als Yuzumpo auf Instagram, postete gestern Bilder von ein paar Skizzen einer viel punkigeren Königin für das Gamecube-Spiel Mario Power Tennis, die nie zustande kamen. Er verriet auch, dass die Idee von Walpeach ursprünglich für Mario Tennis 64 diskutiert wurde, es aber nie auf das Zeichenbrett geschafft hat.