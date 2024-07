Der Schöpfer von Wallace & Gromit erklärt, warum Feathers McGraw in Vengeance Most Fowl zurückkehrt

HQ

Der Schöpfer von Wallace & Gromit, Nick Park, ist einer der Helden der Stop-Motion-Animation und der Animation insgesamt. Die Verfolgungsjagd in "Die falschen Hosen" von 1993 gehört zu den besten Stop-Motion-Filmen, und seine Rückkehr mit einem abendfüllenden Film über die Rückkehr von Feathers McGraw ist so ziemlich alles, was sich Fans wünschen können.

Ursprünglich drehte sich die Geschichte des neuen Films jedoch nicht um Feathers. Stattdessen wäre es um Zwerge gegangen. "Gnome waren schon immer ein Teil der Welt von Wallace und Gromit." Park erzählte 'Variety'. "Ich hatte einen Kurzfilm geplant, vielleicht eine halbe Stunde Weihnachtssendung der BBC oder so. Aber ich hatte Schwierigkeiten damit, was die Zwerge motivieren würde. Jahrelang hatten die Leute gefragt: 'Würdest du Feathers jemals zurückbringen?', aber mir fiel kein Kontext dafür ein. Plötzlich schien es, als wäre das die perfekte Lösung für die Geschichte."

Und schwupps, Feathers McGraw kam zurück. Der größte Bösewicht in Wallace & Gromit wird nun zurückkehren, und der Film wird noch in diesem Jahr auf Netflix erscheinen.