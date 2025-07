Der Schöpfer von The Last of Us verlässt die TV-Serie

HQ

Ich bin bei weitem nicht der Einzige, der denkt, dass The Last of Us eine großartige TV-Serie ist. Einer der Gründe dafür ist wahrscheinlich, dass einer der Schöpfer des Spiels, Neil Druckmann, stark an der Adaption für HBO beteiligt war. Deshalb ist die heutige Nachricht besonders interessant.

Naughty Dog, das PlayStation-Studio, das die Entwicklung der The Last of Us-Spiele leitet, gibt bekannt, dass Neil Druckmann nicht stark an der Entwicklung von Staffel 3 von The Last of Us beteiligt sein wird. Das liegt daran, dass Druckmann sich nur auf sein Studio und seine zukünftigen Projekte konzentrieren möchte, einschließlich des Drehbuchs und der Regie von Intergalactic: The Heretic Prophet.

Verständlich, denn er ist der Studioleiter und Head of Creative bei Naughty Dog und führt auch Regie und schreibt das erste neue Franchise seit etwa 14 Jahren, wenn das Spiel auf den Markt kommt. Dennoch könnte dies bedeuten, dass sich The Last of Us: Season 3 ziemlich von den ersten beiden Staffeln unterscheiden wird, auch wenn Craig Mazin weiterhin der Hauptschöpfer ist. Wir werden sehen, ob dies wirklich zu den Veränderungen führt, die bestimmte Teile des Internets gefordert haben, weil sie denken, dass Druckmann eine "woke Agenda" hat und so...