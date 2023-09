Der Schöpfer von The Boys hat Pläne für den Fortbestand des Universums

Es scheint, dass The Boys in absehbarer Zeit nicht fertig wird, da das filmische Universum laut Amazon-Manager Vernon Sanders Raum zum Wachsen hat.

Im Gespräch mit Entertainment Weekly sprach Sanders darüber, dass der Schöpfer der Show, Eric Kripke, große Pläne für die Zukunft hatte. "Ich sage Folgendes: Eric hat seit Jahren eine Vision davon, wozu das alles führt, und wir sind in einem ständigen Gespräch darüber, was als nächstes kommt. Es ist also wahrscheinlich verfrüht, darüber zu sprechen, abgesehen davon, dass wir an Eric glauben, und wenn Eric daran interessiert ist, die Geschichte fortzusetzen, werden wir die ersten in der Schlange sein, die wirklich mit ihm daran arbeiten, was das ist."

Ein Großteil des Hypes um die Zukunft kommt vom kommenden Spin-off Gen V, das bald Premiere haben soll. "Ich glaube, Seth und Evan und Eric sind wirklich daran interessiert!" Sagte Sanders. "Ich denke, wir waren wahrscheinlich diejenigen, die darauf achten wollten, nicht zu überbelichten. Nachdem wir uns für Gen V entschieden hatten, wollten wir wirklich, dass dies das Nächste ist. Und sobald wir es herausgebracht haben und die Chance haben, zu sehen, wie alle darauf reagieren, können wir, wie gesagt, darüber sprechen, was als nächstes kommt."

Obwohl es viel Potenzial dafür gibt, wohin The Boys gehen könnte, hoffen wir, dass die Hauptgeschichte zwischen Hughie, Billy und Homelander nicht viel weiter in die Länge gezogen wird. Das Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem egomanischen Superschurken und The Boys kann nur so lange dauern, also hoffen wir, dass sich die Serie nicht zu einer Version des Superheldenprodukts entwickelt, das sie ursprünglich persifliert hat, um zu vermeiden, dass es sich abgestanden anfühlt.