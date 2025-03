Der Schöpfer von The Boys gibt ein Update zur "besseren" zweiten Staffel von Gen V

HQ

Während wir uns anscheinend nur noch auf eine weitere Staffel von The Boys freuen können, ist unklar, wie lange Prime Video das College-Leben von Superhelden in Gen V weiter erforschen wird. Was wir wissen, ist, dass die zweite Staffel nach der ersten Staffel in diesem Jahr debütieren soll und als Pause zwischen den Episoden der Hauptserie dient.

Also, während Gen V im Jahr 2025 zurückkehren wird, wann genau könnte das sein? Das ist genau das, was Showrunner Eric Kripke in einem neuen Beitrag auf X angesprochen hat, in dem er erklärt:

"Okay #GenV Update! Die EPs sind jetzt fertig mit dem Schneiden, der Musik, dem Sound und den VFX. Fertigstellung des ersten Trailers. Trailer-Drop und Terminankündigung folgen in Kürze. (Ich denke, diese Staffel ist besser als S1 und das Warten lohnt sich)".

Es sieht so aus, als ob sich dann Neuigkeiten am Horizont abzeichnen! Sind Sie gespannt auf mehr Gen V ?