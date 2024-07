Der Schöpfer von Stardew Valley sagt, dass er niemals für DLCs Geld verlangen wird

HQ

Es ist nun mehr als acht Jahre her, dass Stardew Valley auf dem PC veröffentlicht wurde. Seitdem wurde das Spiel auf fast allen erdenklichen Plattformen veröffentlicht, sich über 30 Millionen Mal verkauft und eine Fülle von Patches und massiven Updates erhalten – alles kostenlos.

Die Tatsache, dass die Updates kostenlos sind, ist etwas, das der Schöpfer des Spiels, Eric "ConcernedApe" Barone, geschworen hat, nie zu ändern. In einer Antwort an einen Fan auf Twitter sagt er: "Ich schwöre auf die Ehre meines Familiennamens, ich werde niemals Geld für einen DLC oder ein Update verlangen, solange ich lebe. Mach einen Screenshot davon und beschäme mich, wenn ich jemals diesen Eid breche."

Barones nächstes Spiel wird Haunted Chocolatier sein, ein Spiel, das in Stil und Gameplay Stardew Valley sehr ähnlich ist, aber in dem Bauernhöfe und Feldfrüchte durch eine verwunschene Süßigkeitenfabrik und Geister ersetzt wurden. Es gibt immer noch kein Veröffentlichungsfenster für Haunted Chocolatier, aber bei so viel Zeit, wie Barone anscheinend weiterhin in Stardew Valley investiert, kann es eine ganze Weile dauern, bis es soweit ist.