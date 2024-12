Der Schöpfer von Squid Game verrät, welcher Marvel-Held die Spiele überleben könnte

HQ

Nur wenige Menschen können die Squid Games überleben. Es soll schließlich nur einen Gewinner geben. Eine Mischung aus Glück und Geschicklichkeit muss perfekt kombiniert werden, um mit all Ihren lebenswichtigen Organen im Inneren davonzukommen. Für gewöhnliche Menschen mag es schwierig sein, die Spiele zu überleben, aber was ist mit den Marvel-Superhelden?

Nun, der Schöpfer von Squid Game, Hwang Dong-hyuk, hat tatsächlich eine Antwort darauf. Im Gespräch mit dem People-Magazin sagte Dong-hyuk, dass "Iron Man - ohne Anzug" die besten Überlebenschancen hat. Er glaubt, dass Tony Stark als einer der klügsten Leute im MCU die besten Chancen auf den Sieg hat, auch ohne die Rüstung, die er in den Filmen trägt.

Squid Game scheint von deinem Kopf abzuhängen und nicht von irgendetwas wie Kraft oder Geschwindigkeit. Selbst in einem scheinbar kräftemessenden Spiel wie dem Tauziehen ging es am Ende an den Weg der Teams, die am meisten über ihre Taktik nachgedacht hatten.

Welcher Marvel-Held gewinnt deiner Meinung nach die Squid Games?