Der Schöpfer von Secret Level möchte als nächstes eine Serie über Brettspiele machen

Secret Level ist eine Wertschätzung für alles, was mit Videospielen zu tun hat. Von AAA bis Indie, von nostalgisch bis aktuell, im Laufe der Anthologie-Serie werden wir alles sehen. Es gibt sogar eine Anspielung auf ein abgesagtes Spiel, da Concord eine eigene Episode hat.

Im Gespräch mit dem Rolling Stone verriet Miller, dass es schon immer etwas war, was er tun wollte. Schließlich macht Blur seit Jahren Spieletrailer, daher ist es verständlich, dass die Liebe zu Videospielen im Mittelpunkt des Studios steht. Vor allem aber will er es für die Fans richtig machen.

"So geht es mir bei praktisch allem, was ich adaptiere, nämlich dass es einen Grund gibt, warum die Leute diese Spiele oder eine Geschichte oder ein Buch oder alles andere, was man adaptieren könnte, lieben. Und ich denke, der Filmemacher ignoriert das auf eigene Gefahr. Ich verstehe diese Art von Hollywood-Denken nicht, und ich habe manchmal mit Autoren gesprochen und sie haben es buchstäblich laut gesagt [dass sie das Ausgangsmaterial nicht mögen]. Und ich sagte: 'Nun, warum zum Teufel hast du den Job angenommen?' "

Millers Wertschätzung für Spiele hört jedoch nicht nur bei Videospielen auf, und er würde auch gerne eine Serie über Brettspiele machen. "Irgendwann würde ich es lieben, wenn Monopoly oder Brettspiele dabei wären, aber Warhammer und Dungeons & Dragons sind irgendwie vertreten, auch wenn sie Videospiele haben."

Wie Miller sagt, bezieht sich Secret Level auf einige Tabletop-Spiele, aber ansonsten gibt es keinen direkten Brettspiel-Link, der hoffentlich geändert werden kann, wenn eine weitere Staffel gemacht wird.

Secret Level feiert am 10. Dezember Premiere.