Der Schöpfer von Risk of Rain, Hopoo Games, ist als Spieleentwicklungsstudio zu Valve gestoßen

Valve hat seine Bemühungen in der Spieleentwicklung verstärkt und erweitert, indem es ein neues Studio in seine Reihen aufgenommen hat. Das Studio Deadbolt und Risk of Rain Hopoo Games hat sich dem berühmten Unternehmen als einer seiner Partnerentwickler angeschlossen, was bedeutet, dass es nun die Aufgabe und die Pflichten übernehmen wird, an Projekten von Valve selbst zu arbeiten.

Der Preis für eine solche Partnerschaft besteht darin, dass Hopoo die Produktion seines aktuellen Werks einstellen wird, ein Titel, der derzeit nur als Snail bekannt ist. Die Gründer Duncan Drummond und Paul Morse haben dazu erklärt:

"Heute haben wir ein aufregendes Update: Duncan und Paul werden zusammen mit vielen anderen talentierten Mitgliedern von Hopoo Games nun direkt bei @valvesoftware an der Spieleentwicklung arbeiten!

"Wir sind Valve unglaublich dankbar für ihre Partnerschaften in den letzten zehn Jahren und freuen uns darauf, weiter an ihren großartigen Titeln zu arbeiten. Das bedeutet jedoch, dass wir die Produktion unseres unangekündigten Spiels "Snail" einstellen.

"Es waren aufregende und transformative 12 Jahre. Wir sind glücklich über die Möglichkeiten, die wir hatten, und schätzen sowohl unser Team als auch die Fans, die uns und unsere Spiele unterstützt haben, zutiefst.

"Wir lieben es, Spiele zu entwickeln - und werden das auch in den kommenden Jahren tun. Wir freuen uns darauf, Seite an Seite mit den talentierten Mitarbeitern von Valve zu arbeiten. Aber für den Moment - schlaf gut, Hopoo Games."

Es ist unklar, an welchem Spiel Hopoo gerade arbeitet, aber nach dieser Aussage zu urteilen, sollten wir wahrscheinlich nicht erwarten, dass wir für eine Weile viel davon sehen oder hören werden.