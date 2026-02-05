Der Schöpfer von Prince of Persia kommentiert die "enttäuschende" Last-Minute-Absetzung von The Sands of Time Remake

HQ

Vor ein paar Wochen traf Ubisoft eine Entscheidung, die viele verärgerte. Trotz zahlloser Gerüchte, dass der Prince of Persia: The Sands of Time Remake kurz bevorsteht, wurde das Spiel in letzter Minute abgesetzt, zusammen mit einigen anderen noch nicht angekündigten Projekten, während auch für den französischen Spielegiganten eine massive Umstrukturierung versprochen wurde.

Die Nachricht ist für viele noch ziemlich frisch, da das Vertrauen in Ubisoft auf einem historischen Tiefpunkt ist, und nun nach den "verheerenden" Kommentaren des Synchronsprechers in The Sands of Time Remake hat nun auch der eigentliche Schöpfer von Prince of Persia einige Gedanken geteilt.

In seinem persönlichen Blog veröffentlichte Jordan Mechner, der seit vielen Jahren nicht mehr in der Videospielbranche gearbeitet hat, einige Gedanken, in denen er die Einstellung als "enttäuschend" bezeichnete.

Er geht weiter und teilt sein Mitgefühl mit den betroffenen Entwicklern, da "ein Projekt gestoppt zu werden, ist eine brutale Erfahrung." Dies führte zu einer längeren Aussage, die Folgendes hinzufügte.

"Es fällt schwer, plötzlich zu begreifen, dass die vier Jahre harter Arbeit, auf die du stolz warst und dich darauf freust, als dein neues Visitenzeichen in die Welt zu gehen, jetzt nie wieder das Tageslicht sehen werden. Worte wie Verlust und Trauer mögen übertrieben erscheinen, aber Künstler stecken ihr Herz in ihre Arbeit. Erinnerungen an Nächte und Wochenenden im Studio-Crunch statt zu Hause mit geliebten Menschen, Opfer, die sich damals lohnenswert anfühlten, verstärken den Schmerz rückblickend nur, sobald ihr Objekt aufhört zu existieren."

Was Mechner derzeit betrifft, so wird er bald einen Graphic Novel veröffentlichen, der im Prince of Persia-Universum spielt, ein Buch, das voraussichtlich 2026 erscheint und Ende Februar beim Replay in Wien gezeigt wird.

Trotz der schlechten Nachrichten über Prince of Persias Platz in der Spielwelt schließt Mechner mit einigen positiven Gedanken und fügt Folgendes hinzu.

"Was den Prinzen von Persien betrifft: Trotz der Enttäuschung dieses Monats denke ich, dass die langfristigen Aussichten Grund zur Hoffnung geben. Die Gemeinschaft von Fans und Entwicklern, die rund um den Prinzen aufgewachsen ist, bewahrt eine unstillbare Quelle von Leidenschaft, Talent und Entschlossenheit. Unsere Geduld wurde kürzlich mit dem wunderbaren Prinzen von Persien: Die verlorene Krone und der abtrünnige Prinz von Persien belohnt. Ich weiß, dass es wieder belohnt wird."