Der Schöpfer von Ninja Gaiden und Dead or Alive, Tomonobu Itagaki, ist verstorben

Es waren ein paar harte Tage für Unterhaltungsfans, da einige große Namen leider verstorben sind. Vor wenigen Tagen ist Diane Keaton gestorben, und vor kurzem auch der legendäre Illustrator Drew Struzan. Jetzt, zu einem wirklich unglücklichen Zeitpunkt aufgrund der bevorstehenden Veröffentlichung von Ninja Gaiden 4, wurde enthüllt, dass Tomunobu Itagaki leider ebenfalls gestorben ist.

Diese Nachricht stammt von Itagakis eigener Facebook-Seite, auf der er die folgende Nachricht teilt (nach der Übersetzung):

"Worte zum Gehen. Das Licht meines Lebens ist im Begriff, zu erlöschen. Die Tatsache, dass dieser Satz gepostet wurde, bedeutet, dass es endlich Zeit ist. Ich bin nicht mehr auf dieser Welt. (Dieser letzte Beitrag ist für jemanden, der mir besonders am Herzen liegt.) Mein Leben war eine Reihe von Kämpfen. Wir haben weiter gewonnen. Ich habe eine Menge Ärger verursacht. Ich stehe zu meinen Überzeugungen und ich schulde es ihnen. Ich bereue es nicht. Es tut mir einfach so leid für all meine Fans, dass ich mein neues Werk nicht abliefern kann, sorry. Es ist, was es ist. So geht es weiter."

Itagaki war ein revolutionärer Name in der Welt der Videospiele, da der berühmte Entwickler Ninja Gaiden und auch das Dead or Alive -Franchise geschaffen hat. Lange Zeit war er auch Leiter von Team Ninja und schuf in dieser Zeit die bereits erwähnte Action-Adventure-Serie.

Eine traurige Angelegenheit, da dies bereits begonnen hat, seine Auswirkungen auf die gesamte Gaming-Welt zu haben, da Tekken -Chef Katsuhiro Harada einen Kommentar geteilt hat, der lautet:

"Auf keinen Fall, Mr. Itagaki. Du hast gesagt: "Lass uns mal etwas trinken gehen", nicht wahr? Ich glaube es nicht. Das tue ich nicht."

RIP: Mr. Itagaki.