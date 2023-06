Der Schöpfer von Monkey Island sagt, dass er nicht "sinnvoll" an Sea of Thieves DLC beteiligt war

Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island unterstützt den Einzelspielermodus vollständig

am 12. Juni 2023 um 00:21 NEWS. Von Jonas Mäki

"Sie können frei erkundbare Versionen von Mêlée Island und Monkey Island besuchen und Rätsel in einem Point-and-Click-Stil lösen, der an Sea of Thieves angepasst ist."