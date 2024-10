Der Schöpfer von Mario + Rabbids finanziert gemeinsam mit dem Autor von Red Dead Redemption ein neues Studio

HQ

Mario + Rabbids-Schöpfer Davide Soliani hat zusammen mit Red Dead Redemption-Autor und Lead Designer Christian Cantamessa und vielen der Ubisoft-Chefs in Mailand, darunter Produzentin Cristina Nava, die auch an Star Wars Outlaws gearbeitet hat, ein neues Studio gegründet.

Dieses neue Studio mit dem Namen Day 4 Night und Niederlassungen in Mailand, Kalifornien und Los Angeles wird sich darauf konzentrieren, "zutiefst herzliche und originelle Spiele zu liefern, die in Bezug auf Storytelling und Design innovativ sind". Das erste Spiel wird von Soliani und Cantamessa gemeinsam inszeniert und ist eine neue IP.

"Was wir bei Day 4 Night erschaffen, ist ein Spiegelbild von allem, was ich als Spieler schon immer erleben wollte - Freude, Abenteuer, Poesie, Action, Wunder und das Vergnügen, mit Freunden zusammenzuarbeiten", sagt Soliani. "Day 4 Night ist eine Rückkehr zu diesem innovativen Geist, zu dieser Unschuld, zu dieser ungezügelten Kreativität", fügt Cantanessa hinzu.

Day 4 Night wird vom PUBG-Studio Krafton finanziert

Das unabhängige Studio hat sich die Finanzierung von Krafton gesichert, dem koreanischen Publisher hinter PUBG Battlegrounds, der seine Vorhaben auf internationalere Studios und traditionelle Einzelspieler-Konsolenspiele ausweitet. Erst diese Woche kündigten sie Pläne an, Hi-Fi Rush 2 von Tango Gamework sowie die mobile Version von Palworld zu veröffentlichen.

"Der Pitch von Day 4 Night präsentierte eine sehr fesselnde und fesselnde Geschichte", sagt Maria Park, VP und Head of Corporate Development bei Krafton. "Die Vision des Spiels sticht sowohl als originell als auch kreativ hervor und passt daher hervorragend zu der Art von Studios, die wir bei Krafton unterstützen wollen. Es passt gut zu unserer Mission "Scale up the Creative". "

Das neue Studio erhielt auch eine Finanzierung von Xbox-Mitschöpfer Ed Fries' 1Up Ventures. Cantamessa und Soliani werden von den Mitbegründern Cristina Nava, Gian Marco Zanna und Luca Breda unterstützt, erfahrenen Produzenten von Ubisoft Mailand.

Berichten zufolge verkaufte sich das zweite Mario + Rabbids-Spiel auf der Switch Berichten zufolge nicht genug. Aber das Talent von Solianis Team ist unermesslich, so dass es glücklicherweise bei Ubisoft als Assassin's Creed-Support-Studio nicht verschwendet wird und in der Lage sein wird, es zu nutzen, um etwas Neues zu schaffen.