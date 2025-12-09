Der Schöpfer von Mamon King sagt, er wolle einfach nur ein spaßiges Spiel machen und es ist ihm egal, ob es sich gut verkauft

Es ist heute weit verbreitet, dass große Spieleentwickler unnötig gierig sind und zu viel Geld für Mikrotransaktionen und DLC ausgeben, anstatt Spiele unterhaltsam zu machen. Bei Indie-Entwicklern ist die Situation jedoch etwas anders, und wir finden oft leidenschaftliche Enthusiasten in ihren Reihen.

Dazu gehört auch der äußerst erfolgreiche japanische Spielestreamer Yoshinama, der zum Spieleentwickler wechselte. Er hat 25 Millionen Yen (etwa £120.000 / €140.000) aus eigener Tasche investiert, um gemeinsam mit dem Studio Litmus ein sehr nischiges, aber ziemlich teures Spiel zu entwickeln. Ihr Titel heißt Mamon King und wird morgen (10. Dezember) für PC und Switch erscheinen.

Automaton hat mit ihm gesprochen, um mehr darüber zu erfahren, wie er damit Geld verdienen will – und die Antwort ist Lichtjahre entfernt von dem, was AAA-Entwickler sagen würden:

"Vielleicht finden die Leute mich komisch, aber ich dachte: 'Ich will ein Spiel machen. Ich brauche keinen Profit.' Ehrlich gesagt denke ich, dass es extrem schwierig wäre, daraus Gewinn zu machen. Ich habe keinerlei Erfolgsbilanz in der Spieleentwicklung und keinerlei Glaubwürdigkeit in diesem Bereich; Ich bin nur ein Streamer. Trotzdem wollte ich unbedingt ein Spiel machen."

Der Spieledirektor des Studios, Yu Totsuka, sagt, dass diese Erklärung ihn überzeugt hat, weil er letztlich Spiele machen möchte, für die er sich begeistert:

"Seine Aussage hat mich ehrlich gesagt bewegt: Auch wenn die Verkäufe hart sind, will ich das machen, was ich machen will (lacht)."

Mamon King lässt sich von Koei Tecmos Monster Rancher-Reihe inspirieren, aber wir sehen auch Elemente von Pokémon. Unten könnt ihr euch vier Bilder aus dem Abenteuer ansehen.