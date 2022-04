Der Schöpfer von John Wick arbeitet an einem Streets of Rage Film

HQ

Der Drehbuchautor und Filmproduzent Derek Kolstad hat sich nicht nur John Wick ausgedacht, er hatte auch schon angekündigt, dass er an einer ainimierten Splinter Cell-Serie, einer TV-Show basierend auf My Friend Pedro und auch noch an einer Hitman-Serie arbeitet. Und dann sollt da ja auch noch ein Just Cause-Film in Arbeit sein, aber das scheint dem Drehbuchautor nicht zu reichen. Deadline hat jetzt herausgefunden, dass Kolstad an einem Skript für einen Streets of Rage-Film arbeitet, den die Produzenten von Sonic the Hedgehog (dj2 Entertainment) und The Equalizer (Escape Artists) realisieren wollen. Die Kombination klingt doch ganz gut. Hoffentlich erfahren wir darüber in naher Zukunft mehr, als bisher über seine vielen anderen Projekte bekannt ist.