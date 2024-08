Der Schöpfer von House of Usher "würde absolut gerne ein Teil von James Gunns DC-Universum sein"

HQ

Mike Flanagan hat die Netflix-Abonnenten in Angst und Schrecken versetzt, seit er 2018 die TV-Serie "The Haunting of Hill House" veröffentlichte, gefolgt von "The Haunting of Bly Manor", "Midnight Mass" und dem letztjährigen Hit "The Fall of the House of Usher".

Aber vielleicht ist HBO Max der Ort, an dem wir ihn in Zukunft finden werden. Als er während der Toronto FanExpo gefragt wurde, ob er gerne etwas mit DC zu tun hätte, antwortete er:

"Ich war schon immer ein großer Fan von James Gunn als Person und Filmemacher, und das ist ein Universum, von dem ich absolut gerne ein Teil sein würde."

James Gunn startet sein neues DC-Universum am 11. Juli nächsten Jahres, wenn Superman in die Kinos kommt, aber tatsächlich wird das Universum bereits im Dezember heimlich ausgerollt, wenn die Zeichentrickserie Creature Commandos Premiere feiert.

Was denkst du, könnte Flanagan mit seiner eigenen Serie oder seinem eigenen Film etwas zum DC-Universum beitragen und welcher Held würde gut dazu passen?