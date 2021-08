Der Schöpfer von F.E.A.R und der Gitarrist von Nine Inch Nails machen zusammen Horrorspiele

HQ

Cory Davis ist heutzutage wahrscheinlich kein bekannter Name, doch dieser Mann hat damals die Entwicklung des großartigen Spec Ops: The Line geleitet. Sein nächstes Spiel dürfte wahrscheinlich ebenfalls etwas Aufmerksamkeit bekommen, denn Davis hat sich mit dem Musiker Robin Finck zusammengetan, der unter anderem als Gitarrist für Nine Inch Nails und Guns N' Roses einspringt. Die Beiden haben ein neues Entwicklerstudio namens Eyes Out gegründet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Arbeiten am ersten Spiel des Teams sollen bereits seit "einigen Jahren" vonstattengehen und es wird wohl ein kosmisches Horrorspiel mit einem Fokus auf detaillierte Umgebungen, die an sich schon eine Geschichte erzählen. Zuvor haben die zwei Männer bereits am VR-Game Here They Lie (das ihr mittlerweile auch ohne VR-Technik spielen könnt) zusammengearbeitet. Wir werden sehen, ob dieses neue Spiel einen besseren Anklang findet, da in den kommenden Monaten weitere Informationen veröffentlicht werden sollen.