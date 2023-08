Der Schöpfer von Fallout Deathclaw ist aus einem sehr NSFW-Grund von den Fans entsetzt

HQ

Jonah Lobe, der ursprüngliche Schöpfer von Deathclaw, dem tödlichsten Feind von Fallout, hat verraten, dass er sowohl "beeindruckt/entsetzt über die schiere Tonnage an Deathclaw-Pornos da draußen" ist.

Videospielfans sind oft dafür bekannt, dass sie einige Charaktere mit NSFW-Kunst versehen haben, aber dass es Inhalte zu einer Todeskralle gibt, scheint sicherlich ein Schritt zu weit zu gehen. Lobe scheint das nicht allzu sehr zu stören, denn in seiner Aussage vermischt er die Gefühle von beeindruckt und entsetzt zugleich.

Im Gespräch mit Kotaku ging Lobe näher darauf ein, was er in seinem ursprünglichen Instagram-Statement meinte. "Ich verlieh ihm einen massigen, langarmigen Körperbau, einen zahnigen Blick und löwenartige Augen, die den Spieler nicht mit Hass betrachteten, sondern als wären sie Essen", sagte er. "Aber manche Leute mögen es, so angeschaut zu werden – es kann, wage ich es zu sagen, prickelnd sein? Und wenn Sie diesen Blick mit löwenähnlichen Augen und einem massigen (wenn auch fitten) Körper kombinieren, dann kann ich sehen, wie das, äh, Ihr Interesse wecken könnte." "Ich meine, ich scrolle nur durch Google-Bilder und bin ... Ja, ich denke, "beeindruckt" ist wahrscheinlich das richtige Wort. Verunsichert, auf jeden Fall, aber ich werde niemandem den Leckerbissen. Ich will mich nicht schämen, aber ich gebe eine Warnung: Wenn du eine echte Todeskralle triffst und sie ficken willst, sei auf einige harte Sachen vorbereitet. Du brauchst einen offenen Geist und eine Menge Stimpacks."



Da haben Sie es. Lobe sagt dir nicht, dass du diese Kunst nicht machen sollst, aber er scheint sich immer noch nicht 100% sicher zu sein, wie er darüber denkt. Bleib eklig, Internet!