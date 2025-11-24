Der Schöpfer von Everybody Loves Raymond erklärt, warum die Serie nie ein Reboot bekommen wird

HQ

Hollywood ist bekannt für seine Liebe dazu, alte Serien wiederzubeleben, sei es als Reboots oder Fortsetzungen, und es fühlt sich an, als würde das ständig hinter den Kulissen passieren. In den letzten Jahren haben wir die Rückkehr von Will & Grace, Arrested Development, Fuller House, That '90s Show, Saved by the Bell und Frasier gesehen – um nur einige zu nennen.

Eine Serie, von der wir jedoch noch nichts gehört haben, ist der Riesenerfolg Everybody Loves Raymond, bei der sowohl der Schöpfer Phil Rosenthal (unter anderem bekannt von Somebody Feed Phil auf Netflix) als auch Hauptdarsteller Ray Romano immer nein gesagt haben und argumentieren, dass es unmöglich sei, die Größe der Serie nachzubilden. Die Fortsetzung der Geschichte ist ebenfalls keine Option, da die Schauspieler Doris Roberts und Peter Boyle (die die Eltern Marie und Frank Barone spielten) beide verstorben sind. Rosenthal sagte Folgendes zu der Angelegenheit gegenüber Deadline:

"Viele Shows machen Reboots, und wir wollten das nie machen. Wir hatten das Gefühl, dass wir ehrlich gesagt keinen machen konnten, da einige der Darsteller nicht mehr dabei sind, und sie waren entscheidend für den Erfolg der Serie. Außerdem sind Ray und ich beide der Meinung, dass Reboots im Allgemeinen nie so gut sind wie das Original."

Auch Romano äußerte sich zu der Angelegenheit, und er ist auf genau derselben Spur:

"Wir wollen es nicht tun, weil es nie so gut wäre. Zunächst einmal: Selbst wenn alle Schauspieler am Leben und wohlauf wären, sind sie nie so gut wie damals, als die Serie aufblühte und wir jünger waren. Und die Tatsache, dass die Mutter, der Vater und eines der Kinder weg sind und auch ein paar Gaststars weg sind, würden wir der Serie einen Bärendienst erweisen. Sie sind so eine zentrale Dynamik und ein Element dessen, was die Serie funktionieren ließ, dass es fast respektlos für sie wirken würde, es überhaupt zu versuchen. Ich denke, selbst vorher, wenn die anderen Schauspieler noch dabei gewesen wären, hätten wir uns gegen ein Reboot entschieden.

Everybody Loves Raymond gilt als zum richtigen Zeitpunkt beendet und ging nach der neunten Staffel in den Ruhestand, als sie noch populär war und als von hoher Qualität galt. Rosenthal zog absichtlich den Stecker, damit es nicht zu lange verweilte.

Dennoch haben die Fans heute etwas, worauf sie sich freuen können, nämlich ein Wiedersehen namens Everybody Loves Raymond: 30th Anniversary Reunion. In den USA wird sie auf NBC ausgestrahlt, aber es bleibt abzuwarten, wer sie in anderen Teilen der Welt ausstrahlen wird.

Was haltet ihr von Everybody Loves Raymond und habt Interesse daran, das Jubiläumsprogramm zu sehen?