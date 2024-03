Der Schöpfer von Dragon Ball, Akira Toriyama, ist verstorben

HQ

Akira Toriyama, der Vater und Schöpfer von Dragon Ball und der auch für das Charakterdesign mehrerer ikonischer Spiele wie Chrono Trigger und Dragon Quest verantwortlich ist und die Quelle für das kommende Sand Land ist, ein weiterer Manga der japanischen Legende, ist leider verstorben.

Dies geschah, nachdem er am 1. März eine schwere Hirnblutung erlitten hatte, die ihn das Leben kostete. Die Nachricht von seinem Tod wurde jedoch erst heute über die offizielle Website von Dragon Ball veröffentlicht, und eine private Beerdigung, bei der nur die engsten Vertrauten anwesend waren, wurde bereits abgehalten.

In einem längeren Statement, das Sie unten lesen können, drückt die Familie ihre große Trauer über seinen Tod und die vielen laufenden Projekte aus, die nun in der Schwebe gelassen werden. Sie beschreiben auch eine Person von unglaublicher Leidenschaft, deren 45-jährige Karriere in den Medien nahezu beispiellos ist. Schließlich äußert die Familie auch den Wunsch, in dieser Zeit in Ruhe gelassen zu werden.

Akira Toriyama ist 68 Jahre alt geworden. Ruhe in Frieden.