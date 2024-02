Der Schöpfer von Devil May Cry will das erste Spiel neu auflegen

HQ

Brillante Remakes sind in den letzten Jahren ein bisschen zu einem Capcom-Ding geworden, und es wird noch mehr geben - nicht zuletzt von der Resident Evil-Reihe, die immer noch viel Wasser hat, aus dem sie schöpfen kann. Aber das Studio hat noch viele andere beliebte Marken zur Auswahl, und jetzt hat der Schöpfer von Devil May Cry sein Interesse an einem Remake des ersten Spiels der Serie bekundet.

Kamiya hat Platinum Games vor einiger Zeit verlassen und scheint seine neu gewonnene Freizeit damit verbracht zu haben, über die Zukunft nachzudenken. Und in einem Interview auf YouTube, in dem er Fragen seiner Fans beantwortete, erwähnte er, dass ein Remake von Devil May Cry etwas ist, das er wirklich gerne machen würde. Der Produzent sagte auch, dass sowohl Okami als auch Bayonetta für ihn von Interesse seien.

Willst du ein Devil May Cry-Remake sehen?