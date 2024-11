Der Schöpfer von Deus Ex hat keine Ahnung, warum Embracer das Franchise getötet hat

HQ

Deus Ex hat zwar seit mehr als ein paar Jahren keinen Eintrag mehr gehabt, fühlt sich aber immer noch wie ein relevantes und geliebtes Franchise an. Vor allem an seinen Schöpfer Warren Spector, der glaubt, dass es sich auch heute noch um eine vorausschauende Spielserie handelt.

Im Gespräch mit PCGamer verriet Spector, dass er nicht weiß, warum Embracer ein Nachfolgeprojekt gestoppt hat, das zwei Jahre lang in der Entwicklung war. "Ich habe wirklich keine Ahnung, warum Embracer das Deus Ex-Franchise aufgeben sollte, zumindest vorerst", sagte er. "Aus meiner Sicht ist der Gameplay-Ansatz immer noch relevant, aber die Welt und die Situation müssen etwas aktualisiert werden."

Deus Ex war ziemlich revolutionär, als es herauskam, und befasste sich mit Themen rund um KI, Verschwörungen, Terrorismus und mehr. Heute glaubt Spector, dass es falsch interpretiert werden könnte. "Ehrlich gesagt, wenn jemand heute 'Deus Ex' machen würde, könnte es als Dokumentation wahrgenommen werden. Ich würde Deus Ex nicht noch einmal machen, wie es im Jahr 2000 war, als es als glaubwürdige Fantasie gelesen werden konnte."