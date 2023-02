Der Schöpfer von Dead Space lobt EA für das Remake

HQ

Glen Schofield, der bei der Erstellung des ursprünglichen Dead Space geholfen hat, hat sowohl denjenigen gedankt, die am ersten Spiel gearbeitet haben, als auch denen bei Motive, die das Remake entwickelt haben.

In einer Antwort auf einen LinkedIn-Post sagte Schofield, der zuletzt an The Callisto Protocol gearbeitet hat: "An Motive, danke für deine Sorgfalt bei der getreuen Neugestaltung des Spiels. Herzlichen Glückwunsch."

Es ist ein ziemlich großes Lob für das Remake, da es von dem Kerl kommt, der in vielerlei Hinsicht für das erste Dead Space-Spiel verantwortlich war, da er als Schöpfer und ausführender Produzent des Titels von 2008 genannt wurde.

Schofield ist jedoch nicht der einzige, der das Dead Space Remake lobt, da viele Fans und Kritiker dem Spiel auch viele positive Kommentare und großartige Bewertungen gegeben haben.