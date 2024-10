Der Schöpfer von Dead Space ist bestrebt, ein neues Spiel in der Serie zu entwickeln

HQ

Könnte ein viertes Dead Space-Spiel Realität werden? Ja, zumindest wenn es nach Glen Schofield, dem Regisseur und Schöpfer der Serie, geht. Er erwähnte dies kürzlich in einem Beitrag auf X, wo er schrieb, dass es Spaß machen würde, die Chance zu haben, ein neues Dead Space zu produzieren.

Am Ende liegt es natürlich an EA zu entscheiden, ob es weitere Spiele in der Serie geben wird oder nicht, und anhand der Verkaufszahlen der Dead Space Remake sind die Chancen ehrlich gesagt etwas ungewiss. Das Spiel hat sich gut verkauft, aber nicht spektakulär.

Dead Space Remake ist ein Spiel, von dem EA erwartet, dass es zwischen fünf und zehn Millionen Exemplare verkauft, aber am Ende hat es "nur" zwei Millionen verkauft. Ein gutes Ergebnis, aber scheinbar nicht genug, um EA zu beeindrucken.

Nichtsdestotrotz ist die Hoffnung das Letzte, was stirbt, und wir drücken natürlich die Daumen, dass Dead Space 4 eines Tages in der Zukunft Realität wird.

Würdest du ein neues Dead Space sehen wollen?