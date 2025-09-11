Der Schöpfer von Dead Space, Glen Schofield, wäre daran interessiert, ein Alien-Spiel zu machen

HQ

Glen Schofield ist ein bekannter Name in der Videospielbranche, da er der Mann ist, der bei der Erstellung von Dead Space geholfen und zuletzt das Studio Striking Distance gegründet und The Callisto Protocol geliefert hat. Er ist so etwas wie ein Meister des Sci-Fi-Horrors, und da er derzeit an nichts arbeitet, wurde die Frage gestellt, ob er jemals an einem lizenzierten Videospiel arbeiten würde.

PC Gamer erkundigte sich nach der Angelegenheit, worin Schofield erwähnte, dass, wenn er die Chance hätte und an einem lizenzierten Videospiel arbeiten müsste (was er wirklich nicht will), es das Alien-Franchise sein würde.

"Nehmen wir an, ich habe eine Lizenz übernommen, was ich wirklich nicht tun möchte; ich möchte meine eigenen machen. Nehmen wir an, jemand käme zu mir und sagte: 'Wir werden Ihnen die Alien-Lizenz geben.' Sofort könnte ich euch, ich weiß nicht, vielleicht 100 verschiedene Aliens zeigen, die ich in den letzten zwei Jahren in Midjourney gemacht habe, einfach weil es mir gefällt. Also ja, ich würde gerne ein Alien-Spiel machen."

Sollte Schofield jemals die Chance bekommen, ein Alien-Spiel zu machen, sagte er, dass es nicht verhandelbar wäre, die vollständige kreative Kontrolle über das Projekt zu haben, denn "Ich werde kein großartiges Spiel machen, wenn es nicht von mir ist und ich so tief darin verwurzelt bin - dann gebe ich 130 %."

Möchtest du ein Alien-Spiel sehen, das vom Kopf hinter Dead Space und The Callisto Protocol stammt?