Der Schöpfer von Counter-Strike auf CS2: "Valve hat ein brillantes Spiel gemacht"

Während der Gamescom (Devcom) 2025 hat das fleißige Videoteam von Gamereactor Dutzende und Aberdutzende von Entwicklern interviewt (was natürlich niemandem entgangen ist, der diese Seite in den letzten Wochen verfolgt hat), und einer von ihnen war kein Geringerer als Counter-Strike-Vater Minh Le, der derzeit hart an dem kommenden Action-Titel Alpha Response arbeitet, der sich derzeit im Early Access befindet und daher für Neugierige in einem frühen Stadium getestet werden kann.

Minh Le und sein kleines Indie-Team streben derzeit an, bis Mitte nächsten Jahres den Status 1.0 zu erreichen, was er in unserem Interview mitteilt und glaubt, dass das Feedback der Spieler entscheidend für die Richtung war, in die sich das Spiel entwickelt. Alpha Response wird mit Unreal 4 und nicht mit Unreal 5 entwickelt, und der Grund dafür ist laut Le Zeit und Geld. Die Entwicklung begann vor der Veröffentlichung der Unreal Engine 5, und daher wollte das Team nicht vier oder fünf Monate damit verbringen, seine gesamte Arbeit auf eine neuere Version der Epic-Spiel-Engine zu portieren.

"Es ist nicht einfach, weil wir ein ziemlich kleines Team haben. Und wenn wir eine richtige Umstellung auf Unreal 5 gemacht hätten, hätte es uns vielleicht vier oder fünf Monate zurückgeworfen. Und wir hatten das Gefühl, dass wir lieber versuchen würden, das Spiel besser zu machen."

Am Ende unseres Interviews haben wir natürlich auch die Gelegenheit genutzt, um nach Counter-Strike zu fragen, das Minh Le und seine Freundin Jess Cliffe in den späten 90er Jahren in Form einer Half-Life-Mod gebaut haben, etwas, das sich natürlich zu einem der größten und wichtigsten Multiplayer-Spiele aller Zeiten entwickelt hat. Le hatte folgendes über CS2 und das Gefühl, das Valve geschafft hat, zu sagen:

"Ich bin wirklich zufrieden mit dem, was Valve mit Counter-Strike erreicht hat. Wie ich in meiner Rede sagte, als ich das Projekt begann, hätte sich niemand vorstellen können, dass es so lange dauern würde. Wenn man so ein Spiel macht, denkt man irgendwie, dass es nach ein paar Jahren einfach aussterben würde. Aber Valve war so gut darin, den Kernaspekt von Counter-Strike beizubehalten."

Ultimo Ratio Games hat Alpha Response im Early Access auf Steam veröffentlicht und plant, es bis zum Sommer nächsten Jahres fertigzustellen oder in Version 1.0 zu bringen.