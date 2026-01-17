Der Schöpfer von Attack on Titan glaubt nicht, dass er wieder etwas wie den Hit-Manga machen kann

HQ

Attack on Titan ist für viele Fans einer der prägenden Animes der 2010er Jahre. Es führte ein ganz neues Publikum für Anime ein und half dabei, das Medium in die Mainstream-Position zu bringen, in der es heute steht. Der Autor, Hajime Isayama, ist sich jedoch nicht sicher, was er jetzt machen kann, nachdem er die Geschichte abgeschlossen hat.

Im Gespräch mit dem japanischen Medium Oricon sagte Isayama, dass er, wenn er sich zum Schreiben hinsetzt, oft mit Ideen kämpft, die er bereits in Attack on Titan verwendet hat. "Wenn ich versuche, etwas zu schreiben, fühlt es sich an wie eine [Wiederholung] eines Elements, das ich bereits in Attack on Titan verwendet habe", sagte er. "[Es] war, als würde ich alles in mir entleeren, bis ich völlig ausgelaugt war."

Obwohl Isayama nicht mehr jeden Tag zeichnet, will er nicht als Teil seiner "selbstironischen Tage" gesehen werden. Stattdessen sagt er, dass er weiterhin beschäftigt ist und jeden Tag weit entfernt von dem NEET-Leben verbringt, von dem er beim Schreiben der Serie geträumt hat.