Der Schöpfer von Alan Wake 2 will eine "verrückte, düstere Gothic-Fantasy mit riesigem Budget" machen

Alan Wake 2 ist gerade erschienen und hat uns mit seiner absoluten Brillanz komplett umgehauen, worüber wir euch in unserem Test mehr erzählen. Dort loben wir auch, wie kompromisslos das Spiel ist und stellen fest, dass es sich anfühlt, als hätte Remedy ihr Traumspiel gemacht.

Das soll aber nicht heißen, dass der Schöpfer von Alan Wake 2, Sam Lake, bereit ist, langsamer zu werden. Es gibt noch Dinge, die er erreichen will, und in einem Interview mit GQ sagt er:

"Würde ich jemals etwas anderes machen? ja. Ich denke immer noch, dass ich es tun werde. Es wird eine Zeit geben, in der ich in Rente gehe. Es ist nur so... Das war alles so fesselnd."

Aber so weit sind wir noch nicht, und Lake hat Ideen, auf die er noch nicht gekommen ist, und er erklärt:

"Einer davon war diese verrückte, düstere Gothic-Fantasy mit riesigem Budget, die ich noch nie für irgendetwas verwendet habe... "

Wir drücken die Daumen, dass Lake die Chance bekommt, dieses Projekt zu machen, bevor er beschließt, dass es an der Zeit ist, etwas anderes zu tun - aber in der Zwischenzeit haben wir alle Hände voll zu tun mit Alan Wake 2, das 2024 New Game+ und zwei DLC-Runden erhalten wird.