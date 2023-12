Der Schöpfer des Originals God of War ist der Meinung, dass Kratos im Reboot zu weich geworden ist

HQ

David Jaffe, der ursprüngliche Schöpfer der God of War -Reihe, hat sich ein wenig über seine ehrliche Meinung darüber geäußert, wohin sich die Figur des Kratos nach dem sanften Reboot des Franchise im Jahr 2018 entwickelt hat.

Er bezog sich auf ein älteres Interview mit Bruno Velasquez, in dem der Co-Regisseur sagte, dass, wenn Kratos' griechische Jahre seine College-Jahre sind, das Reboot zeigt, wie er reift und als Person wächst. Jaffe erinnert uns dann daran, dass er 2018 God of War genossen hat, bevor er darauf eingeht, warum er das nicht für eine gute Idee hält.

"Ich möchte diese Charaktere nicht wachsen sehen", sagte er und bezog sich dabei sowohl auf Kratos als auch auf Indiana Jones (was das Gesprächsthema inspirierte). Laut Jaffe ist es schön und gut, wenn Schöpfer neue IPs oder neue Charaktere durch ihre eigenen Erfahrungen inspirieren, aber das sollte bei etablierten Figuren wie Kratos nicht passieren.

"Ich mag die Richtung, in die God of War geht, überhaupt nicht." sagte Jaffe später im Video. Insbesondere scheint er ein Problem mit der Fortsetzung des Spiels von 2018 zu haben,

God of War: Ragnarök. Jaffe hat den neuen Valhalla-DLC noch nicht gespielt, aber wenn er nicht möchte, dass Charaktere sich persönlich weiterentwickeln, sollte er wahrscheinlich die Finger davon lassen.

Stimmen Sie David Jaffe zu?