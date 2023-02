Der Schöpfer des legendären Playstation-Startup-Sounds ist gestorben

HQ

Während der Name wahrscheinlich nicht bekannt sein wird, müssen wir leider berichten, dass Tohru Okada am 14. Februar gestorben ist. Wenn Sie sich jemals mit der ersten Playstation-Konsole zusammengesetzt haben, haben Sie mit ziemlicher Sicherheit sein berühmtestes Werk gehört. Okada ist der Mann, der unsere Herzen mit der klassischen Playstation-Startsequenz erobert hat, die nur als Definition von Klassik beschrieben werden kann und eines der vielen Stücke, die dazu beigetragen haben, Sonys erste Konsolenarbeit zu einem so coolen Stück Hardware zu machen.

Okada machte auch mehr Sounds, die in mehreren Sony-Werbespots für ihre Playstation-Produkte verwendet wurden. Vielen Dank und Ruhe in Frieden Tohru Okada.

