Der Schöpfer des klassischen Mario-Mangas ist verstorben

Wenn du in den späten 80er und frühen 90er Jahren dabei warst, erinnerst du dich wahrscheinlich an die Super Mario-Mangas, die oft in verschiedenen Nintendo-Magazinen veröffentlicht wurden. Er war überraschend gut gemacht und wurde schnell zu einem Kultklassiker.

Der Mario-Manga wurde von Kazuki Motoyama erstellt, und leider haben wir einige traurige Neuigkeiten über ihn. Über Instagram (danke Time Extension) wurde nun bekannt gegeben, dass er im Alter von 69 Jahren verstorben ist. Wir möchten uns an dieser Stelle natürlich bei ihm für all die tolle Unterhaltung bedanken und uns über die wunderbare Arbeit freuen, die er hinterlässt.

Wenn Sie jemals die Gelegenheit haben, sich seine Arbeit anzusehen, sollten Sie auf jeden Fall zugreifen. Nintendo war in den 80er Jahren weit davon entfernt, das familienfreundliche Unternehmen zu sein, das es heute ist, und produzierte Hockeyspiele mit großen Kämpfen, Motocross-Simulatoren und die gewalttätigsten Wrestling-Spiele der Generation. Dies zeigt sich im Mario-Manga, der überraschend viel Gewalt und sogar einige Nacktheit (einschließlich Mario selbst) enthält - obwohl er offiziell ist - was ihn zu einer interessanten und unterhaltsamen Zeitkapsel macht.