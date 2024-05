Der Schöpfer der Space Marines half bei der Gestaltung der Rüstung von Warhammer 40,000: Space Marine II

HQ

Warhammer 40,000: Space Marine II ist - für viele Fans der düsteren fernen Zukunft - das am meisten erwartete Spiel, das aus dem Universum der endlosen Konflikte hervorgeht. Als Fortsetzung eines beliebten Actionspiels, das das Gefühl des Space Marines wirklich vermittelt hat, gibt es in der Fortsetzung ein wenig Druck, dasselbe zu tun.

Wie Creative Director Oliver Hollis-Leick kürzlich in einem Interview mit uns verriet, hatten die Mitarbeiter von Saber Interactive glücklicherweise einige Ratschläge von Jes Goodwin, dem Schöpfer des Space Marines, um das Design und den Look der Supersoldaten auf den Punkt zu bringen.

Games Workshop stellte Goodwin den Leuten bei Saber vor und zeigte ihnen von dort aus viele seiner Designgeheimnisse. "Er ist ein großartiger Kerl, und er hat dieses schwarze Notizbuch mitgebracht, und er hat es geöffnet, und da sind all diese Skizzen von ihm drin." Hollis-Leick erklärte.

"Skizzen von Dingen, die man weder auf den Tabletop-Miniaturen noch in den Spielen sehen wird. Wie jedes kleine Rüstungsteil funktioniert, was dies tut, was jenes bewirkt. Er wusste alles. Es war alles ein sehr funktionaler Designprozess. Und so erklärte er, wie sich ein Space Marine bewegen sollte, wie sich die Panzerung auf ihn auswirkt, wie die Gewichtsverteilung ist."

Und wenn man also am 9. September Warhammer 40,000: Space Marine II spielt und sich fragt, wie sie das Aussehen des Space Marines bekommen haben, kam der ursprüngliche Schöpfer dieses Supersoldaten zu Hilfe.