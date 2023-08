Der Schöpfer der Hand in Talk to Me trat nach "unangenehmer Erfahrung" in der Nacht zuvor zurück

HQ

Der kommende Horrorfilm Talk to Me wird von Zwillingsbrüdern geschrieben und inszeniert, die zuvor Horrorskizzen auf YouTube gemacht haben, und in einem kürzlichen Interview mit Yahoo erzählen sie uns, dass der Typ, der die Hand für den Film gebaut hat, lange vor der Fertigstellung des Films aufgehört hat, weil er eine "unangenehme Erfahrung" mit der Hand gemacht hat und den Film selbst zu gruselig fand.

Regisseure: Michael &; Danny Philippou:

"Es war komisch. Die Person, die die Hand gemacht hat, die an der Hand gearbeitet hat, hat sie aufgegeben, nachdem sie sie geliefert hat. Anscheinend hatten sie in der Nacht zuvor eine unangenehme Erfahrung damit... Irgendetwas ist in dieser Nacht passiert... Aber sie haben gekündigt, und wir haben uns schlecht gefühlt, und wir haben uns entschuldigt."

Kluge PR oder wahre Worte, was denkst du?