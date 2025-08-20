Das Purr-suit of Happiness lässt dich am Ende der Welt eine Lieferkatze sein

Ein riesiger Asteroid befindet sich auf Kollisionskurs mit der Erde, und das Schicksal der Menschheit ist besiegelt. Es ist ein düsteres und apokalyptisches Setup, aber als Katze geht dich das Ende der Welt nicht gerade etwas an. Das ist die verspielte, aber auch seltsam charmante Prämisse hinter The Purr-suit of Happiness, in der die Spieler eine Katze verkörpern, die damit beauftragt ist, Pakete und Briefe an die Stadtbewohner einer kleinen Gemeinde zu liefern. Während der Gamescom hatten wir die Gelegenheit, mit Sahin Cengiz von Red Stage Entertainment zu sprechen, der die Designphilosophie des Spiels erklärte und erklärte, wie das Team ein relativ kurzes, aber emotionales Erlebnis geschaffen hat.

"Du wirst eine Lieferkatze sein, du lieferst Pakete zwischen Menschen aus, aber gleichzeitig ist es das Ende der Welt, und ein Asteroid kommt. Jeder bereitet sich irgendwie darauf vor, nach dem Motto: 'Wie gehen wir mit der nahenden Apokalypse um?' Aber du als Spieler weißt, dass du nur eine Katze bist - es ist nicht wirklich dein Ding, dich darum zu kümmern", sagte Cengiz.

Er erklärte weiter, warum sich das Team entschieden hat, das Spiel kurz und fokussiert zu halten:

"Was den Umfang angeht, ist es kein sehr großes Spiel, wir wollten ein paar Stunden langes Spiel machen, weil Spiele heutzutage dazu neigen, zu lang zu sein. Wir wollten etwas Kleineres, sehr Story-lastiges machen. Man kann herumlaufen und Pakete finden und sich dann ihre Geschichten je nach Spieler in unterschiedlicher Reihenfolge anhören, aber es wird zwei bis drei Stunden dauern, bis es fertig ist."

Sehen Sie sich unten unser vollständiges Interview mit Cengiz an. Könnte The Purr-suit of Happiness das nächste charmante Indie-Juwel auf Ihrer Wunschliste sein?