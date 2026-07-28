Der Schneeleopard vereint Zentralasien in einer neuen grenzüberschreitenden Naturschutzinitiative

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Das Konzept nationaler Grenzen ist völlig künstlich und eine menschliche Erfindung. Dies erschwert die Verwaltung von Wildtieren und Natur, da Länder diametral gegensätzliche Ansichten zu beispielsweise Raubtieren und Umweltbedingungen haben können.

Das UNDP berichtet nun, dass die Ökosysteme Zentralasiens über nationale Grenzen hinweg stark miteinander verbunden sind und die Länder daher effektiv zusammenarbeiten, um ihre einzigartige Fauna und Wildtiere zu bewahren. Kasachstan und Kirgisistan haben beispielsweise ökologische Korridore zwischen ihren Ländern eingerichtet, und Tadschikistan arbeitet daran, das Verständnis der Bewohner kleinerer Gemeinden für Schneeleoparden zu stärken, die zu einem regionalen Symbol geworden sind.

Es besteht nun Hoffnung, dass die Region zu einem globalen Modell für Naturschutz werden kann, wenn die Länder ihre Zusammenarbeit aufrechterhalten und weiter vertiefen können.