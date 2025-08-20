Der Schlüssel zum Erfolg für Indie-Entwickler liegt darin, Spiele zu entwickeln, die einige vielleicht hassen, aber andere lieben werden, so der Schöpfer von SKALD

HQ

SKALD: Against the Black Priory von High North Studios ist, wie einige Steam-Rezensionen wörtlich sagen, ein Spiel "nicht für jeden". Es ist ein Hardcore-RPG mit einem düsteren Fantasy-Setting und eine Hommage an RPGs aus den 80er und 90er Jahren, sowohl in Bezug auf die Grafik als auch auf das Gameplay. Für moderne Gamer oder Leute, die ein entspannteres Erlebnis wünschen, ist es vielleicht nicht der beste Titel. Aber mit 93% guten Bewertungen auf Steam ist klar, dass jeder, der es ausprobiert hat, weil er wusste, was ihn erwartet, es geliebt hat.

Das kommt nicht von ungefähr: Es ist der Schlüssel zum Erfolg als Indie-Entwickler, wie Anders Lauridsen, CEO der High North Studios, erklärte, der auf der Devcom 2025 während der Gamescom mit Gamereactor sprach. "Was ich jedem sage, vor allem jüngeren Entwicklern, wenn sie anfangen und sich ihr erstes Projekt vorstellen, ist, dass wenn man etwas macht, das jeder mag, aber niemand liebt, es scheitern wird."

Lauridsen ist der Meinung, dass man "bereit sein muss, etwas zu machen, das viele Leute hassen werden, solange einige Leute es absolut lieben."Und woher weißt du, wann du etwas hast, das die Leute lieben werden?

Für Lauridsen, der eine Podiumsdiskussion auf der Devcom mit dem Titel "Design pillars in indie games" hielt, sollte ein Spiel auch dann Gefühle hervorrufen, wenn man es nicht spielt. Die bloße Existenz des Spiels als kulturelles Artefakt sollte die Leute dazu bringen, "in ihren Autos zu sitzen und darüber zu fantasieren. "Wenn du in jemanden verliebt bist, träumst du von ihm, wenn du im Stau sitzt und vergisst zu fahren, wenn die Ampel auf Grün springt."

Er nannte ein Beispiel: "Ich habe ein Spiel im Retro-Stil gemacht, und es gibt nicht mehr viele Spiele wie dieses. Für viele Leute bestand ein großer Teil der Kundenerfahrung von Skald darin, über dieses Spiel zu fantasieren und sie in ihre Kindheit zurückzuversetzen."

"Noch mehr als das eigentliche Spielen war allein die Tatsache, dass dieses Spiel entwickelt wurde und jemand einen Teil der Vergangenheit zurückforderte, für viele Leute in der Community unglaublich wichtig und das war es, was mich dazu brachte, über dieses Konzept nachzudenken, wie wir über bestimmte Spiele fantasieren und wie das sie zu einer Art Artefakt macht, die viel größer sind als nur das Spiel, das wir haben spielen."

Das ist Lauridsens großer Rat an Indie- und junge Entwickler, ein Spiel zu machen, das bei einigen Leuten diese Reaktion hervorruft. Es muss nicht jeder sein, vielleicht nur ein paar Leute, und andere mögen es vielleicht nicht, aber wenn es ein Spiel ist, "das sehr ausgefeilt ist, ist es unmöglich, dass jeder etwas Falsches daran findet, aber niemand wird darüber fantasieren, es kann nicht erfolgreich sein."

Im Folgenden könnt ihr euch unser vollständiges Interview mit Anders Lauridsen ansehen, in dem er ausführlicher darüber informiert, was Skald so besonders gemacht hat und welche philosophischen Ansichten er über Videospiele hat.