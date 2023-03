Der schlechte Ruf von Dead Island 2 hat den Entwicklern tatsächlich geholfen

HQ

Wenn ein Spiel in die Entwicklungshölle eintritt und nur sehr wenige Leute erwarten, zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung ein gutes Produkt zu sehen, wenn sie den Titel überhaupt sehen, kann dies als ziemlich schlechter Ruf für eine bevorstehende Veröffentlichung angesehen werden.

Wie der technische Art Director von Dead Island 2, Dan Evans-Lawes, VGC sagte, war dies vielleicht keine so schlechte Sache. "Das hat uns am Anfang definitiv beunruhigt", erklärt er. "Ich erinnere mich, als wir das Projekt übernahmen, dachte ich: 'Ist das ein vergifteter Kelch', weißt du, was ich meine? Als wir das Spiel ankündigten, waren die Leute interessiert, weil sie wussten, dass es schon lange in der 'Entwicklungshölle' war, und ich denke, die Leute erwarteten, dass es schrecklich sein würde, und waren daher angenehm überrascht, als es nicht war."

Dead Island 2 startet nächsten Monat, und so müssen wir sehen, ob es ein Fall von viertem Mal ist der Charme für seine Entwickler, aber es scheint, dass Dambuster zuversichtlich ist, dass es diesmal die richtige Formel hat.