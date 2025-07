Der Schlagzeuger von Pearl Jam verlässt die Band nach 27 Jahren

HQ

Es sieht so aus, als ob die Rockband Pearl Jam in naher Zukunft ein wenig anders aussehen wird. Es wurde bekannt gegeben, dass der Schlagzeuger der Band, Matt Cameron, die Gruppe verlässt und damit eine Serie beendet, die sich über fast drei Jahrzehnte mit insgesamt 27 gemeinsamen Jahren erstreckt hat. Dies wurde in einer Erklärung in den sozialen Medien bestätigt, in der Cameron Folgendes erklärt.

"Nach 27 fantastischen Jahren habe ich meine letzten Schritte auf dem Drum-Riser für das mächtige Pearl Jam gemacht. Viel Liebe und Respekt an Jeff, Ed, Mike und Stone, die mich 1998 in die Band eingeladen haben und mir die Chance meines Lebens gegeben haben, gefüllt mit Freundschaften, Kunstfertigkeit, Herausforderungen und Lachen. Ich bin der Crew, dem Team und den Fans auf der ganzen Welt für immer dankbar. Es war eine unglaubliche Reise. Weitere werden folgen. Ich danke euch allen von ganzem Herzen."

Was die nächsten Schritte für Pearl Jam betrifft, so ist die natürliche Annahme, dass die Band neu laden und einen Ersatz-Schlagzeuger finden wird. Dies wurde jedoch nicht bestätigt, da alles, was uns gesagt wird, in der begleitenden Erklärung steht.

"Von einem unserer ersten musikalischen Helden in den Bands Skinyard und Soundgarden bis hin zu unseren ersten Demos im Jahr 1990 war Matt Cameron ein einzigartiges und wahres Kraftpaket unter den Musikern und Schlagzeugern.

Werbung:

"Er hat die letzten 27 Jahre der Pearl Jam Live-Shows und Studioaufnahmen vorangetrieben. Es war ein sehr wichtiges Kapitel für unsere Gruppe und wir wünschen ihm immer alles Gute. Er wird zutiefst vermisst werden und ist für immer unser Freund in Kunst und Musik."

Was glauben Sie, was Pearl Jam bewirken wird?

Pearl Jam

Werbung: