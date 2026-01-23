Der Schienenbruch ging wahrscheinlich dem tödlichen Zugunglück in Südspanien voraus, sagen Ermittler

HQ

Ein Bruch in der Eisenbahn trat wahrscheinlich vor der Entgleisung des Hochgeschwindigkeitszugs am vergangenen Wochenende in Südspanien auf, sagten Ermittler am Freitag, was einen frühen Hinweis auf eine der tödlichsten Eisenbahnkatastrophen Europas der letzten Jahre liefert.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag in der Nähe von Adamuz in der Provinz Córdoba, als ein Hochgeschwindigkeitszug aus Iryo entgleiste und mit einem herannahenden Renfe-Zug kollidierte. Der Aufprall tötete 45 Menschen und hinterließ Dutzende weitere Verletzte.

CIAF ist die Stelle, die Zugunfälle wie den in Adamuz untersucht // Shutterstock

Laut einem vorläufigen Bericht der spanischen Eisenbahnunfalluntersuchungsstelle CIAF deuten Beweise darauf hin, dass die Schienen brachen, bevor der Iryo-Zug den Abschnitt überquerte, was die Entgleisung auslöste. Die Ermittler betonten, dass die genaue Ursache des Bruchs noch nicht festgestellt wurde und keine Möglichkeiten ausgeschlossen wurden.

Der Bericht besagte, dass die Inspektoren einheitliche Kerben an mehreren Radstufen auf der rechten Seite des Iryo-Zuges fanden. Der Schaden stimmt damit überein, dass Räder auf die Oberseite einer Schiene geschlagen haben, und scheint mit den Spuren auf dem gebrochenen Gleis übereinzustimmen.

CIAF fügte hinzu, dass ähnliche Radschäden an anderen Zügen festgestellt wurden, die vor dem Unfall durch dasselbe Gebiet gefahren waren. Die Ergebnisse sind vorläufig und müssen durch weitere technische Analysen bestätigt werden...