Der Schauspieler von "Dances with Wolves", "Green Mile" und "Red Dead Redemption 2"-Darsteller Graham Greene ist verstorben

Der Schauspieler Graham Greene ist im Alter von 73 Jahren verstorben. Greene, der seine Karriere in den 1970er Jahren begann, war ein Oscar-nominierter Schauspieler für seine Rolle in "Der mit dem Wolf tanzt", in dem er den "Kicking Bird" spielte.

Greenes Rolle in dem Kevin Costner-Western von 1990 öffnete die Türen für seine Hollywood-Karriere, und er spielte in Maverick an der Seite von Mel Gibson und Jodie Foster sowie in Stirb langsam mit Rache, The Green Mile, Molly's Game und mehr. Er war auch Teil neuerer Fernsehserien, darunter Tulsa King und 1883. Videospielfans werden Greene auch für seine Zeit als Rains Fall in Rockstars Red Dead Redemption 2 kennen.

Greene starb am ersten September in einem Krankenhaus in Toronto nach langem Kampf gegen eine lange Krankheit. "Er war ein großer Mann mit Moral, Ethik und Charakter und wird für immer vermisst werden." Greenes Agent sagte gegenüber Deadline. "Du bist endlich frei."

RIP Graham Greene.