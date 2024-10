Der Schauspieler von Celebrimbor hat ein düsteres The Lord of the Rings: The Rings of Power Andenken bekommen

HQ

Die zweite Staffel von The Lord of the Rings: The Rings of Power ist zu Ende. Mit einer weiteren Staffel in den Büchern und tonnenweise Mittelerde-Action, die es auszupacken gilt, hat sich nun herausgestellt, dass einer der Stars der Serie tatsächlich das Glück hatte, ein Andenken für seine Zeit in der Serie zu bekommen.

Charles Edwards, der für seine Darstellung von Celebrimbor bekannt ist, dem elfischen Schmied, der die Rings of Power erschaffen hat, hat seine Zeit mit der Serie abgeschlossen. Während er seine Zeit in der Serie mit einem kleinen Amboss-Briefbeschwerer mit nach Hause nehmen wollte, der am Set von Celebrimbors Schmiede gefunden wurde, hatte das Team hinter der Serie stattdessen ein anderes, viel düstereres Andenken für ihn vorbereitet.

Im Gespräch mit GamesRadar+ erklärte Edwards: "Ich wollte wirklich stehlen... naja, nicht stehlen - sie sagten, ich könnte ihn haben, aber ich bin nie dazu gekommen - einen kleinen Amboss, den er einmal als Briefbeschwerer benutzt. Aber was ich bekommen habe, war ein kleines Miniaturmodell von mir, das auf dem Baum aufgespießt ist und aus dem die Ranken aus meiner Brust kommen."

Er fuhr fort: "Es ist offensichtlich ein Modell, das sie gemacht haben, um die große Version zu machen. Ich habe diese Art von Fiberglas, Harz-Nachbildung von damals. Damit bin ich sehr zufrieden. Ich wollte den Baum, aber ich glaube nicht, dass ich den Baum haben kann!"

Hast du The Rings of Power: Staffel 2 zu Ende geschaut und wenn ja, was hältst du davon?