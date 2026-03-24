Der Schauspieler von BB-8 meint, die Star Wars Sequel Trilogie sei "nicht polarisierender" als die Prequel-Trilogie

Es lässt sich nicht leugnen, dass die letzten drei Haupt-Star-Wars-Filme, die Episoden 7-9 (Das Erwachen der Macht, Die letzten Jedi und Der Aufstieg von Skywalker), ziemlich polarisierende Projekte sind. Viele Fans äußern wiederholt ihre Unzufriedenheit mit der Filmtrilogie, während andere offener und aufgeschlossener gegenüber dem sind, was sie veröffentlichen und wie sie eine Galaxie weit, weit entfernt haben.

Unabhängig von Ihrer Haltung könnten Sie neugierig sein, was einer der Schlüsselpersonen, die an diesen drei Filmen mitgewirkt haben, über sie dachte. Falls ja, haben wir uns kürzlich mit Brian Herring zusammengesetzt, bekannt als einer der Schauspieler und Puppenspieler, die halfen, den Droiden BB-8 in der Sequel-Trilogie zum Leben zu erwecken, um seine Haltung zur ewigen Debatte um diese Filme zu erfragen.

"Ich finde, die Fortsetzungen sind nicht polarisierender als die Prequels, als sie herauskamen," erklärte Herring zunächst.

"Alle Leute, die wegen der Fortsetzungen verärgert sind, sind zu jung, um sich daran zu erinnern, wie sehr die Leute waren, als die Originaltitel herauskamen, außer dass sie jetzt das Internet haben. Wenn das Internet noch so weit gewesen wäre, wie es zu den Prequels war, hättest du genau das Gleiche erlebt.

"Und ich denke, in zehn Jahren wirst du sehen, was du bei den Fortsetzungen siehst, denn die Fortsetzungen haben eine riesige Fangemeinde und ich treffe sie ständig, aber sie sind alle viel jünger als die Leute, die sich im Internet darüber beschweren, wie wenig sie mögen. Es ist völlig in Ordnung, wenn man sie nicht mag, dann mag man sie nicht. Nicht alles ist für jeden geeignet. Und ich denke einfach, dass das alles generationenübergreifend ist, und ich denke, Battlestar Galactica hat es am besten ausgedrückt: 'Das ist alles schon einmal passiert, es wird alles wieder passieren.' "

Das vollständige Interview mit Herring finden Sie unten, in dem wir auch über das kürzliche Star Wars: Dark Forces Remaster, die Erweckung von BB-8 und sogar über die nächsten Schritte für den berühmten und liebenswerten Droiden gesprochen haben.